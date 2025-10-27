Real Madrid : la réponse de Bellingham à Lamine Yamal après le Clásico

Après la fin du Clásico, la réponse de Jude Bellingham aux insinuations de Lamine Yamal ne s’est pas fait attendre. Quelques minutes après la victoire madrilène (2-1), le milieu de 22 ans a publié une photo sur Instagram, bras ouverts, accompagnée d’un message au ton cinglant : « Talk is cheap. Hala Madrid siempre » (« Parler, c’est facile » en français). L’Anglais, buteur et passeur décisif, a ainsi répondu sans le nommer au prodige espagnol, auteur de propos polémiques avant le match. En effet, dans les jours précédant la rencontre, le jeune joueur du Barça avait allumé la mèche lors d’une apparition dans un stream d’Ibai Llanos. « Ils volent, ils se plaignent… », avait-il lancé en souriant à propos des Merengues.

À la veille du choc, Lamine Yamal avait encore intensifié la ferveur avec une vidéo évoquant « la fierté du quartier, la pression de ceux qui n’ont jamais cessé d’y croire », conclue par un message provocateur : « La peur, je l’ai laissée à Mataró depuis longtemps. » Sur le terrain, c’est clairement Bellingham qui a eu le dernier mot, résumant à lui seul la réponse madrilène, avant de clore le débat sur les réseaux avec une dernière touche d’ironie. Dans sa story, il a ajouté la chanson “A Little Less Conversation” d’Elvis Presley — un clin d’œil subtil à tout le vacarme d’avant-match.