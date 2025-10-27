Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Real Madrid : la réponse de Bellingham à Lamine Yamal après le Clásico

Par André Martins
1 min.
Jude Bellingham @Maxppp
Real Madrid 2-1 Barcelone

Après la fin du Clásico, la réponse de Jude Bellingham aux insinuations de Lamine Yamal ne s’est pas fait attendre. Quelques minutes après la victoire madrilène (2-1), le milieu de 22 ans a publié une photo sur Instagram, bras ouverts, accompagnée d’un message au ton cinglant : « Talk is cheap. Hala Madrid siempre » (« Parler, c’est facile » en français). L’Anglais, buteur et passeur décisif, a ainsi répondu sans le nommer au prodige espagnol, auteur de propos polémiques avant le match. En effet, dans les jours précédant la rencontre, le jeune joueur du Barça avait allumé la mèche lors d’une apparition dans un stream d’Ibai Llanos. « Ils volent, ils se plaignent… », avait-il lancé en souriant à propos des Merengues.

La suite après cette publicité
Real Madrid Info ³⁶
Bellingham on IG: Talk is cheap. HALA MADRID SIEMPRE!!!
Voir sur X

À la veille du choc, Lamine Yamal avait encore intensifié la ferveur avec une vidéo évoquant « la fierté du quartier, la pression de ceux qui n’ont jamais cessé d’y croire », conclue par un message provocateur : « La peur, je l’ai laissée à Mataró depuis longtemps. » Sur le terrain, c’est clairement Bellingham qui a eu le dernier mot, résumant à lui seul la réponse madrilène, avant de clore le débat sur les réseaux avec une dernière touche d’ironie. Dans sa story, il a ajouté la chanson “A Little Less Conversation” d’Elvis Presley — un clin d’œil subtil à tout le vacarme d’avant-match.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Barcelone
Jude Bellingham
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelone Logo Barcelone
Jude Bellingham Jude Bellingham
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier