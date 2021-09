Arsène Wenger explique sa confiance envers la FIFA

Il est devenu l'un des nombreux porte-voix de la FIFA et l'un des défenseurs de l'idée d'une Coupe du Monde tous les 2 ans. Arsène Wenger, 71 ans, a basculé du côté de l'instance mondiale qui régit le football, malgré la mauvaise réputation de cette dernière chez les amoureux du football. Dans un entretien accordé au Daily Telegraph, l'ancien coach d'Arsenal a tenu à expliquer pourquoi il avait décidé de s'impliquer au sein de la FIFA malgré tout.

« Oui mais c'est complètement différent », assure-t-il au sujet de la mauvaise image de l'organisation. « Tout d'abord, toutes les finances sont désormais transparentes. Cela a complètement changé. Les votes pour les grandes compétitions sont transparents et notés par une société indépendante... La méfiance qui existait s'expliquait bien sûr par toutes les histoires mais quand on travaille à l'intérieur on a une toute autre image ».