Liverpool ne s’alarme pas pour les blessures de Salah et Van Dijk

La suite après cette publicité

Liverpool est optimiste pour ses deux cadres Mohamed Salah et Virgil Van Djik, tous deux sortis sur blessure lors de la finale de la FA Cup face à Chelsea samedi soir. Alors que les Reds affronteront le Real Madrid, le 28 mai au Stade de France pour la finale de Ligue des Champions. L’ailier égyptien est sorti après seulement 30 minutes face aux Blues, après avoir ressenti une douleur au genou, son cas inquiète un peu plus que celui de son coéquipier en défense qui a lui été remplacé par son coach en fin de match.

« Je pense que le cas de Salah est un peu pire que celui de Virgil. Van Dijk a ressenti quelque chose de léger et je pense qu'il ira bien pour Paris. Je leur ai parlé à tous les deux après le match. Ils ont dit qu’ils savaient que ce n’était pas grave, mais le prochain match est mardi et c'est très bientôt. Je pense qu'ils iront bien tous les deux. Nous nous entraînons ce dimanche matin. S'ils me disent qu'ils vont très bien, je serais surpris mais nous verrons bien », a déclaré l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp, en conférence de presse d’après-match.