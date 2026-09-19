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Real Madrid : José Mourinho n’a pas parlé à Zidane pour Tchouameni

Par Josué Cassé
1 min.
Aurélien Tchouamenni @Maxppp
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Avant le choc entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, José Mourinho s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le technicien merengue de revenir sur le cas Aurélien Tchouameni, qui n’a pas été convoqué par Zinedine Zidane pour des raisons physiques. Face aux journalistes, le Special One a, de son côté, assuré qu’il n’avait eu aucune influence dans cette décision.

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« Je n’ai eu aucune influence sur la décision qu’il ne s’y rende pas. Zidane et moi n’avons pas parlé, cela m’a pris au dépourvu. Cependant, ils ont discuté et conclu que la meilleure chose pour lui est d’avoir du temps pour compléter la préparation d’avant-saison qu’il a manquée. L’entraîneur lui a dit qu’il fait partie de ses plans pour l’avenir, et ils se sont mis d’accord là-dessus ». Voilà qui est clair.

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