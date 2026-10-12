Le LOSC est fou de rage après la nouvelle terrible blessure de Tiago Santos !

C’était redouté, c’est désormais officiel… Ce lundi, le LOSC a annoncé la terrible nouvelle concernant Tiago Santos. Sorti sur civière dès la 17e minute de jeu face au Havre lors de la 6e journée de Ligue 1, le défenseur portugais souffre, en effet, d’une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit, associée à une lésion méniscale. Un diagnostic particulièrement lourd, qui devrait éloigner le latéral lillois des terrains pendant de nombreux mois et constitue un véritable coup dur pour le club nordiste.

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Dans son communiqué, le LOSC précise que son joueur a été «victime d’une intervention qu’il juge dangereuse, portée par derrière et sans maîtrise par un joueur havrais». Le club insiste également sur le fait qu’«aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée sur l’action, malgré les images disponibles et la possibilité d’un recours à l’assistance vidéo». Une situation qui suscite une vive incompréhension chez les dirigeants lillois, d’autant qu’un second tacle appuyé du même joueur sur Dilane Bakwa n’a pas non plus été sanctionné quelques minutes plus tard.

Le LOSC est fou de rage

Cette blessure est d’autant plus difficile à encaisser pour Tiago Santos qu’il avait déjà été confronté à un problème comparable en 2024. Le défenseur va désormais devoir entamer une longue période de rééducation, avec le soutien du staff médical et de l’ensemble de l’institution lilloise. Le LOSC assure que sa priorité absolue est «d’accompagner son joueur dans cette épreuve, tant sur le plan médical que psychologique». Au-delà de l’absence sportive, c’est un nouveau défi personnel qui attend le Portugais.

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Particulièrement remonté par les circonstances de cette blessure, le LOSC a également décidé de saisir la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel afin d’obtenir des explications sur les décisions arbitrales et les vérifications effectuées par le VAR. Le club a également demandé au président de la LFP de saisir la commission de discipline et étudie les recours possibles, sans exclure une action en justice pour obtenir réparation de son préjudice. Si les conséquences sportives et financières sont importantes pour Lille, l’urgence reste désormais d’accompagner Tiago Santos dans ce long combat pour retrouver les terrains…

Le communiqué complet du LOSC

«À l’occasion du match LOSC-HAC disputé ce samedi 10 octobre, le défenseur du LOSC Tiago Santos a été contraint de quitter prématurément la pelouse, évacué sur civière dès la 17ème minute de jeu à la suite d’un tacle porté, selon l’appréciation du Club, par derrière, sans maîtrise et de manière dangereuse, par un joueur havrais. Avec l’accord du joueur, le LOSC communique le diagnostic établi à la suite des examens : une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit, associée à une lésion méniscale. Tiago est ainsi victime d’une blessure grave, qui nécessitera une longue rééducation. Aujourd’hui, la priorité absolue du LOSC est naturellement d’accompagner son joueur, un membre de la famille du LOSC, dans cette épreuve. L’ensemble du Club, ses dirigeants ainsi que les staffs sportifs et médicaux sont pleinement mobilisés aux côtés de Tiago - qui avait déjà été confronté à une blessure comparable en 2024 - afin de lui apporter tout le soutien humain, médical et psychologique nécessaire. Au-delà de la blessure elle-même, les circonstances dans lesquelles elle est survenue et l’absence de sanction soulèvent, pour le Club, de sérieuses interrogations.

Alors même que l’intervention du joueur havrais était visible en temps réel, que de nombreuses caméras ont capté la scène sous différents angles, que des ralentis ont été immédiatement diffusés et que le VAR peut intervenir en cas d’erreur manifeste ou d’incident grave manqué concernant notamment une possible exclusion directe, aucune sanction n’a été prononcée, pas même un avertissement. Le Club demande des explications sur l’appréciation de cette intervention par l’équipe arbitrale et sur les vérifications effectuées dans le cadre de l’assistance vidéo, au regard d’une possible exclusion directe. Selon l’appréciation du Club, cette intervention était dangereuse, et passible au regard des Lois du Jeu d’une exclusion directe du joueur, indépendamment même de ses conséquences physiques. Le Club relève également un second tacle très engagé du même joueur, quelques minutes plus tard, sur Dilane Bakwa, qui n’a pas davantage donné lieu à un carton. D’un côté, Tiago Santos souffre d’une blessure qui devrait l’éloigner des terrains pendant de nombreux mois et le priver de l’exercice de son métier et de sa passion. De l’autre, l’auteur de cette intervention, que le Club estime non maîtrisée, pourra être aligné dès la prochaine journée de championnat, aucune sanction disciplinaire n’ayant été prononcée à ce jour à raison de cette action. Aucune explication détaillée n’a, à ce jour, été communiquée au Club. Le préjudice sportif et financier est considérable pour le Club. Le LOSC a saisi la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel afin d’obtenir un examen du traitement de cette action par l’équipe arbitrale et l’assistance vidéo, ainsi que les explications qu’il est en droit d’attendre, pour le Club autant que pour son joueur, sur cette décision arbitrale, qui lui semble contraire aux Lois du Jeu, à la protection de l’intégrité physique des joueurs et au principe d’équité sportive. Il a également demandé au Président de la LFP de saisir la Commission de discipline. Le LOSC étudie les recours possibles et se réserve le droit d’engager toute action en justice pour obtenir réparation de ses préjudices. Il accompagnera Tiago dans les démarches que celui-ci décidera d’entreprendre pour défendre ses propres droits».