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Ligue des Champions

L’arbitre de la remontada prend sa retraite à 47 ans

Par Tom Courel
1 min.
Aytekin et Iniesta discutent de la tactique à adopter @Maxppp

Deniz Aytekin restera le principal traumatisme parisien de la C1. Lors d’une des soirées les plus marquantes de l’histoire de la Ligue des Champions, le FC Barcelone et le PSG avait réalisé un match fou. Le 8 mars 2017 au Camp Nou, les Catalans avaient effectué une remontée historique en s’imposant 6-1 après avoir perdu 4-0 à l’aller au Parc des Princes. Une "remontada" historique et inimaginable.

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Mais, au centre de cette rencontre, l’arbitre allemand Deniz Aytekin avait été contesté. Sans être sanctionné par l’UEFA, malgré plusieurs erreurs évidentes, il avait été progressivement écarté des grandes affiches européennes. Âgé de 47 ans, Aytekin a dirigé son dernier match lors d’un nul entre Francfort et Stuttgart ce samedi (2-2) et a donc pris sa retraite. Une fin de carrière officielle… qui pourrait tout de même susciter l’intervention de la VAR.

Pub. le - MAJ le
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