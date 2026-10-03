Les résultats édifiants des études faites sur les incivilités contre l’arbitrage

À l’occasion des Journées de l’arbitrage 2026, qui auront lieu du 6 au 15 octobre prochain, La Poste dévoile deux enquêtes, menées avec Ipsos BVA et la Fondation Jean-Jaurès, qui dressent un bilan inquiétant des tensions sur les terrains amateurs. Plus de 8 Français sur 10 observent une hausse des incivilités depuis dix ans, exacerbée depuis la crise du Covid et alimentée par la pression parentale liée au fameux projet Mbappé. Les arbitres en paient malheureusement le prix fort. Perçus comme les figures d’autorité les plus vulnérables, ils essuient de plein fouet l’agressivité de certains joueurs et de supporters pour qui un match sur deux est désormais entaché par des violences verbales ou physiques.

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Face à cette escalade de la violence, le constat montre toutefois que la situation n’est pas irrémédiable et que des leviers simples permettent de faire baisser la tension. Une meilleure pédagogie, un échange préalable avant la rencontre ou une réhumanisation de la fonction arbitrale suffisent parfois à diviser par deux les comportements agressifs. C’est tout l’enjeu de cette édition 2026, qui entend protéger ces acteurs clés du jeu, mieux faire comprendre la réalité de leur mission et recréer un cadre sain capable d’éveiller de nouvelles vocations chez les jeunes.