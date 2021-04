Manchester City veut blinder deux autres stars

La suite après cette publicité

Ce mercredi, après la victoire, la veille, de Manchester City contre Dortmund lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-1), une bonne nouvelle est tombée chez les Anglais. Kevin de Bruyne, encore hallucinant contre le BvB, a décidé de prolonger l'aventure chez les Skyblues jusqu'en 2025. Il va d'ailleurs toucher un véritable pactole, qui fera de lui le joueur le mieux payé du Royaume.

Mais les Citizens ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Outre le fait qu'ils souhaiteraient recruter Lionel Messi, en fin de contrat au FC Barcelone, ou Erling Haaland, l'attaquant du club de la Ruhr qu'ils ont affronté en ce milieu de semaine, les pensionnaires de l'Etihad comptent bien aussi continuer à prolonger certains joueurs phares de l'équipe dirigée par l'Espagnol Pep Guardiola.

L'espoir est de mise pour Sterling

Phil Foden, véritable révélation cette année, est tout proche aussi de se mettre d'accord avec son club pour renouveler son contrat, nous apprend Eurosport ce jeudi. Les discussions avancent bien et la nouvelle pourrait être officialisée rapidement. Chez les Anglais, on espère aussi que Raheem Sterling décidera aussi de prolonger l'aventure, mais les échanges ne sont pas aussi faciles qu'avec les deux autres.

Les pourparlers entre les deux parties sont suspendus jusqu'à l'été nous apprend The Telegraph. Sous contrat encore pour deux années, l'international anglais compte récupérer sa place avant de discuter, sachant qu'il n'a pas débuté une rencontre de Premier League depuis un mois. De plus, Sterling a quitté son agent de longue date et pourrait s'autoreprésenter. L'espoir reste néanmoins de mise au club. En outre, Txiki Begiristain, le directeur sportif des Mancuniens, devrait s'atteler à prolonger les contrats de John Stones et de Fernandinho.