Atlético : Julian Alvarez veut virer son agent

Cet été, Julian Alvarez (26 ans) a tout fait pour rejoindre le FC Barcelone. Il a même déclaré publiquement vouloir quitter l’Atlético. Mais aucune stratégie n’a fonctionné. Les Colchoneros ont fermé la porte. Depuis, l’Argentin traîne son spleen à Madrid, lui qui aimerait rejoindre la Catalogne en janvier. Une option qui séduit toujours le Barça. Mais avant d’en arriver là, l’ancien joueur de City prépare un premier gros changement.

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Onda Cero révèle qu’il compte se séparer de son agent. Représenter par Fernando Hildago durant toute sa carrière, il envisage de passer à autre chose. Il a notamment eu des contacts avec l’agent de son ami et compatriote Enzo Fernandez, un certain Javier Pastore. Alvarez et son entourage estiment que son agent actuel n’a pas suffisamment bien travaillé cet été. De plus, son représentant n’est pas apprécié par l’Atlético, qui estime qu’il est responsable pour le fiasco de cet été.