Bastian Schweinsteiger explique ses propos polémiques sur le football africain

Bastian Schweinsteiger s’est mis dans de sales draps suite à ses propos tenus sur le football africain. L’ancien milieu de terrain allemand

avait parlé d’un « football africain » qu’il a qualifié de « peu orthodoxe, un peu sauvage, pas tout à fait tactique ». Suite à la vive polémique engendrée, l’ancien joueur du Bayern Munich s’est défendu.

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«Je parlais de football, pas de personnes. C’est une analyse footballistique. Ni plus ni moins, s’est justifié le consultant. Je n’avais absolument aucune intention d’offenser qui que ce soit», a-t-il indiqué dans un communiqué publié par la chaîne ARD, où il officie durant la Coupe du Monde 2026.