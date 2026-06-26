Menu Rechercher
Commenter 83
Coupe du Monde

Bastian Schweinsteiger explique ses propos polémiques sur le football africain

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Bastian Schweinsteiger @Maxppp

Bastian Schweinsteiger s’est mis dans de sales draps suite à ses propos tenus sur le football africain. L’ancien milieu de terrain allemand
avait parlé d’un « football africain » qu’il a qualifié de « peu orthodoxe, un peu sauvage, pas tout à fait tactique ». Suite à la vive polémique engendrée, l’ancien joueur du Bayern Munich s’est défendu.

La suite après cette publicité

«Je parlais de football, pas de personnes. C’est une analyse footballistique. Ni plus ni moins, s’est justifié le consultant. Je n’avais absolument aucune intention d’offenser qui que ce soit», a-t-il indiqué dans un communiqué publié par la chaîne ARD, où il officie durant la Coupe du Monde 2026.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (83)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Bastian Schweinsteiger

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Bastian Schweinsteiger Bastian Schweinsteiger
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier