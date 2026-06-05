Real Madrid : Enrique Riquelme fait une grande annonce pour Jürgen Klopp

Depuis plusieurs jours, Florentino Perez et Enrique Riquelme vendent du rêve aux supporters du Real Madrid dans le cadre de la campagne présidentielle pour la direction du club madrilène. Ce vendredi, le candidat Enrique Riquelme a frappé un grand coup en dévoilant ses ambitions pour le banc madrilène. Après plusieurs rumeurs, le candidat a déclaré dans un communiqué que Jürgen Klopp était le manager idéal et prioritaire pour porter son projet sportif :

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«Nous parlons de l’un des meilleurs entraîneurs de notre époque. Mais surtout, nous parlons d’un leader capable de redonner au Real Madrid l’intensité compétitive, l’exigence quotidienne, le professionnalisme, la méritocratie, la cohésion au sein du vestiaire et le goût du travail bien fait qui ont toujours caractérisé les grandes périodes de notre histoire. Cet entraîneur, c’est Jürgen Klopp. Nous savons que Jürgen Klopp a déclaré publiquement qu’il n’avait pas l’intention de revenir sur les bancs à court terme et qu’il a refusé de nombreuses offres. C’est précisément pour cette raison que nous pensons que le défi du Real Madrid est différent. Car il existe de grands clubs, mais il n’y a qu’un seul Real Madrid. Il n’y a qu’une seule institution capable d’allier tradition et avenir, valeurs et ambition, sentiment et excellence. C’est pourquoi, si ce dimanche les socios m’accordent leur confiance, lundi prochain, le 8 juin, Raúl González Blanco prendra contact avec Jürgen Klopp pour lui présenter personnellement notre projet sportif et notre volonté de le voir diriger depuis le banc une nouvelle étape pour le Real Madrid. Cette décision de l’équipe sportive rejoint le sentiment des milliers de socios et de madridistas avec lesquels j’ai eu l’occasion de dialoguer ces deux dernières semaines. Les madridistas savent que les prochaines années seront décisives pour notre institution.» Voilà qui est dit.