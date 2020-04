Newcastle : Steve Bruce menacé par l'arrivée des nouveaux propriétaires

Cela fait grand bruit en Angleterre ces derniers jours. Newcastle s'apprête à changer e propriétaire, puisque Mike Ashley, qui a racheté le club en 2007, est sur le point de céder son club à PCP Capital Partners (10%), aux frères milliardaires David et Simon Reuben (10%) et surtout à Saudi Public Investment FUND contrôlé par le prince d'Arabie Saoudite Mohammed bin Salman (80%). Il ne manque plus que l'approbation de la Premier League dans ce dossier.

Les futurs acquéreurs des Magpies voient grand et ont déjà de l'ambition à faire valoir lors du prochain marché des transferts selon la presse anglaise. Toutefois, cela devrait se faire sans Steve Bruce (59 ans), l'entraîneur du club du nord-ouest de l'Angleterre sous contrat jusqu'en 2022 avec les pensionnaires de St James' Park. D'après le Telegraph, les futurs propriétaires comptent conserver le technicien anglais jusqu'à la fin de la saison au plus tard, mais pas au-delà. Steve Bruce est arrivé l'été dernier à Newcastle, qui pointe actuellement à la 13e place en Premier League.