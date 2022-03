Guerre en Ukraine : l'AS Monaco se mobilise

L'AS Monaco a répondu à l'appel au don pour les victimes de la guerre lancé par la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Le club du Rocher et son président Dimitri Rybolovlev ont réalisé des dons à la Croix-Rouge monégasque afin de venir en aide aux populations civiles touchées par la Guerre en Ukraine.

«Il est absolument nécessaire de soutenir ceux qui souffrent le plus. C'est la raison pour laquelle l’AS Monaco, le Cercle Bruges et moi-même, ainsi que différentes sociétés dans lesquelles le trust de la famille Rybolovlev est investi, avons décidé de faire des dons afin d’apporter de l’aide humanitaire » a déclaré à ce sujet Rybolovlev, le président monégasque. L'ASM précise qu'il réfléchit à d'autres actions de soutien à l'aide humanitaire.