Le Stade Brestois annonce la signature de Mathieu Patouillet

Le Stade Brestois a vécu une importante valse des gardiens cet été. Grégoire Coudert est parti à Burnley, Noah Jaudy du côté de Francs Borains et Radoslaw Majecki a terminé son prêt. Egil Selvik était donc le titulaire lors de la 1ère journée de Ligue 1 et pourrait le rester cette saison. Romain Cagnon a lui aussi posé ses valises dans le Finistère cet été, tout comme le jeune Noé Poillion.

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𝐔𝐧 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐓𝐲-𝐙𝐞𝐟 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐚 𝐥𝐮𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 💡🛡️



Bienvenue Mathieu 🔴⚪️



🤝 Aquila RH Brest - Le Faou | 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 pic.twitter.com/xw0C1Qpdaw — Stade Brestois 29 (@SB29) August 26, 2026

Pour compléter la hiérarchie, le SB29 a réussi à faire venir Mathieu Patouillet (22 ans). Le gardien formé à l’OL s’est engagé pour trois saisons ce matin. Il évoluait à Al-Hilal la saison passée mais n’a disputé que deux matchs de Ligue des Champions asiatique, après deux exercices pleins en National 1 en prêt à Sochaux. Il devrait se disputer la place de numéro un avec Selvik.