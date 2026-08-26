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Le Stade Brestois annonce la signature de Mathieu Patouillet

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mathieu Patouillet avec l'OL @Maxppp

Le Stade Brestois a vécu une importante valse des gardiens cet été. Grégoire Coudert est parti à Burnley, Noah Jaudy du côté de Francs Borains et Radoslaw Majecki a terminé son prêt. Egil Selvik était donc le titulaire lors de la 1ère journée de Ligue 1 et pourrait le rester cette saison. Romain Cagnon a lui aussi posé ses valises dans le Finistère cet été, tout comme le jeune Noé Poillion.

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Pour compléter la hiérarchie, le SB29 a réussi à faire venir Mathieu Patouillet (22 ans). Le gardien formé à l’OL s’est engagé pour trois saisons ce matin. Il évoluait à Al-Hilal la saison passée mais n’a disputé que deux matchs de Ligue des Champions asiatique, après deux exercices pleins en National 1 en prêt à Sochaux. Il devrait se disputer la place de numéro un avec Selvik.

Pub. le - MAJ le
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