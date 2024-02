JT Foot Mercato : les coachs qui enflamment l’Europe

La valse des coachs européens

Les Blues déçoivent une nouvelle fois cette saison, surtout au regard des investissements réalisés sur le mercato. Une spirale de mauvais résultats qui expose Mauricio Pochettino aux critiques. Le média anglophone The Athletic va plus loin et explique que certains joueurs trouvent que le coach argentin est trop limité tactiquement. L’équipe serait en quelque sorte en autogestion, et les joueurs improviseraient sur le terrain, plutôt que de suivre d’éventuelles consignes tactiques de leur entraîneur. Les changements en cours de match et son attitude dans sa zone technique ont également été pointés du doigt. S’il venait à partir cet été, Chelsea pourrait compter sur un ancien de la maison, José Mourinho. Limogé récemment avec l’AS Roma, le Special One aimerait bien retrouver le banc londonien selon les informations du Daily Mail. Une piste possible quand on sait que sa femme et ses enfants vivent toujours à Londres, à quelques centaines de mètres du club. En Espagne, on le sait, c’est le banc du FC Barcelone qui sera bientôt vacant. Alors que Xavi quittera le Barça en fin de saison, Deco et Laporta s’activent pour trouver son successeur. Des premiers noms sont rapidement sortis comme Jürgen Klopp, José Mourinho, Mikel Arteta et même Frank Rijkaard, mais aucune décision ne sera prise dans les jours à venir, car d’autres entraîneurs, en poste à l’heure actuelle, seront libres en fin de saison. L’ancien sélectionneur de l’Allemagne Hansi Flick séduit le club catalan. En plus d’avoir d’apprendre l’espagnol selon Bild, le principal intéressé a déclaré lui-même qu’il aimerait travailler avec le FC Barcelone. Thiago Motta est aussi une cible potentielle pour les Blaugranas. L’actuel entraîneur de Bologne plaît à travers l’Europe et aurait même déjà refusé le Napoli d’après son agent, Dario Canovi, et Aurelio de Laurentiis, le président napolitain.

Un journaliste espagnol s’en prend à Mbappé

Son cas fait parler en Espagne. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité il y a près d’un mois, son avenir va s’écrire au Real Madrid. Problème, le Bondynois ne fait pas l’unanimité auprès des journalistes espagnols. Dans l’émission El Larguero de la Cadena SER, le journaliste Tomas Roncero, consultant pour AS et El Chiringuito, a tenu à donner son avis fracassant sur le sujet. « Quoi qu’il fasse, c’est déjà le joueur le plus insupportable de l’histoire du Real Madrid. C’est tellement ennuyant. Il devrait avouer qu’il s’est trompé pour venir. La dette qu’il a avec le Real Madrid est presque impossible à payer, il doit assumer son erreur, et savoir que l’argent n’est pas le plus important. Tout laisse penser qu’il va venir et ne pas prolonger à Paris. S’il prolonge, c’est vraiment machiavélique. »

Le conseil d’administration de la fédération égyptienne de football a décidé, lors d’une réunion, de rappeler deux anciennes de ses légendes, les frères Hassan, pour relever l’Égypte. Hossam Hassan est nommé au poste de directeur technique et Ibrahim Hassan au poste d’entraîneur de l’équipe nationale, comme indiqué dans un communiqué. Souvent blessé et donc en manque de temps de jeu à Dortmund, Thomas Meunier souhaitait rejoindre la Premier League cet hiver. Avec la fermeture du marché anglais, le Belge a finalement vu son champ des possibles se réduire largement, et s’est donc finalement dirigé vers la Turquie et le club de Trabzonspor. On vous en parlait hier et c’est désormais officiel, Alexis Flips est prêté par Anderlecht au club turc d’Ankaragücü. Troisième gardien du TFC cette saison, le gardien norvégien Kjetil Haug est prêté jusqu’en fin de saison au club de Bodø/Glimt.