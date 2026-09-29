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Ligue 1

Espoirs : Senny Mayulu sorti sur blessure

Par Max Franco Sanchez
Senny Mayulu a marqué les esprits avec le PSG @Maxppp

Décidemment, ce match de qualification pour le prochain Euro Espoirs entre la France et l’Estonie est en train de faire des victimes. Très tôt dans le match, Ethan Mbappé était ainsi sorti sur civière, visiblement touché à la cheville. Et juste avant la pause, Senny Mayulu est à son tour sorti.

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Le joueur du Paris Saint-Germain a ainsi été remplacé par Noé Lebreton, étant visiblement touché à l’adducteur. Comme Mbappé, il devrait passer des examens dans les prochaines heures pour connaître la nature exacte de sa blessure.

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