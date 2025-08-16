Liga : à 11 contre 9, le Barça et Lamine Yamal écrasent Majorque

Après avoir baigné dans la polémique tout l’été, Lamine Yamal a retrempé le pied dans le bénitier. Sur les mêmes bases que l’an passé, le nouveau numéro 10 du Barça a permis à son équipe de démarrer la saison sereinement, cet après-midi, face à Majorque (0-3). Touché à la cuisse, Robert Lewandowski n’était pas là pour récolter les fruits de ses oeuvres, mais Raphinha avait déjà montré la saison passée qu’il était capable d’assumer ce rôle en bout de chaîne. Le Brésilien l’a fait dès la 7e minute de jeu en étant à la réception d’un centre téléguidé de Lamine Yamal au second poteau.

Destabilisant par ses changements de rythme endiablés, le phénomène de 18 ans mettait au supplice le pauvre Mojica, sur les talons devant chacune de ses prises de balle. C’était encore lui qui était à l’origine du deuxième but de Ferran Torres : il crochetait, repiquait dans l’axe en dehors de la surface, et déclenchait une frappe qui mettait K.O un défenseur majorquin. Après un court instant de flottement durant lequel les locaux attendaient le coup de sifflet de l’arbitre pour prendre des nouvelles de leur coéquipier couché au sol, Ferran Torres déclenchait une frappe qui laissait le gardien Leo Roman sur place (23e, 0-2).

Le Barça n’a pas vraiment été inquiété

Pour rien arranger, Morlanes voyait rouge sur une nouvelle série de dribbles infernale de Lamine Yamal (33e). À peine six minutes plus tard, c’était au tour de Muriqi d’être renvoyé au vestiaire pour un pied trop haut posé sur le visage du gardien catalan, Joan Garcia. La pelouse de Son Moix prenait des allures de pugilat, avec des coups donnés dans tous les sens. Pour le bonheur des téléspectateurs, Lamine Yamal poursuivait quand même cson show, et il était d’ailleurs proche de porter le score à 3-0 par deux fois, mais ses tentatives flirtaient avec le poteau (45+4e, 45+7e). Raphinha, lui, frôlait l’expulsion pour une vilaine faute sur Mateu, mais s’en sortait finalement avec un carton jaune, et sans intervention du VAR. En seconde période, les Majorquins avaient visiblement l’objectif de perdre par le plus petit écart possible, et ils n’avaient pas vraiment d’autre choix que de laisser leurs adversaires manoeuvrer à leur guise.

Ils étaient sauvés par une claquette de leur gardien sur une tête d’Olmo (58e), tandis que Raphinha touchait le poteau (59e). Sur les quelques moments de chaleur devant sa cage, Joan Garcia était impeccable, et il se permettait même quelques ouvertures de quarterback. Marcus Rashford effectuait ses débuts en Liga, comme le très jeune Torrents (18 ans), et leurs entrées étaient proches de coïncider avec le troisième but catalan, sauf qu’Olmo trouvait le poteau sur un centre malin de Raphinha en retrait (69e). Ce même Raphinha qui ouvrait un peu trop son pied après un superbe travail de fixation (70e). Finalement, Yamal parachevait le succès des siens en s’offrant un but dont lui seul a le secret : une série de crochets pour s’ouvrir le but, et une frappe enroulée en pleine lucarne. Une rencontre finie au petit trot pour les Catalans, mais une rencontre remportée pour bien lancer la saison.