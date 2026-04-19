L’ex-Lyonnais Gift Orban s’est battu en pleine rue contre un supporter

Si l’Olympique Lyonnais est euphorique après sa belle victoire sur la pelouse du Paris Saint-Germain, c’est un ancien de la maison rhodanienne qui a vécu une soirée bien différente ce dimanche. Après une altercation qui a rapidement viré au chaos, Gift Orban, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais, s’est retrouvé au cœur d’une bagarre avec un supporter de l’Hellas Vérone. Refusant de s’arrêter pour poser avec le groupe de fans, le joueur nigérian a vu l’un d’eux donner un violent coup de poing sur le capot de sa voiture.

La suite après cette publicité

La vidéo virale montre alors une scène de folie dans une rue pavée d’Italie : Orban, en t-shirt jaune, est pris dans une mêlée de poussées et d’échanges avec plusieurs personnes près de son SUV noir, sous les regards médusés de passants, où des enfants étaient présents. La séquence, capturée par des témoins, révèle une confrontation physique presque choquant, avant qu’un passant ne calme l’attaquant nigérian. Après la défaite de son équipe face à Milan samedi (0-1), Gift Orban semblait très tendu et a donc craqué en pleine rue…