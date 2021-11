PSG : Mauricio Pochettino lâche ses vérités sur son avenir

La suite après cette publicité

Le PSG s'apprête à jouer un match déterminant en Ligue des Champions. À l'occasion de cette 5e journée de C1, le club français se rend en Angleterre pour affronter Manchester City (à suivre en live commenté sur notre site) et disputer la 1ère place du groupe A. Mais depuis quelques heures, le leader du championnat de France est concentré sur autre chose : l'avenir de Mauricio Pochettino. Le PSG aurait même pris les devants en tentant l'option Zidane en cas de départ de son manager actuel.

Le coach argentin est courtisé par Manchester United. Selon nos informations, le contact a même déjà été établi entre les deux parties.. Les Red Devils se sont séparés ce week-end d'Ole Gunnar Solskjaer après une nouvelle défaite en Premier League face à Watford (4-1) et cherchent un technicien de renom capable de les sortir de cette situation. Il faut croire que le mythique club anglais est prêt à tout pour enrôler l'ancien manager de Tottenham et même à lâcher les 10 M€ exigés par le PSG.

Pochetino : «C’est fantastique d’être au PSG»

L'entraîneur de 49 ans n'avait pas encore réagi à cette rumeur mais c'est maintenant chose faite puisqu'il a pris la parole en conférence de presse, à 24 heures du match face aux Cityzens. «Je suis concentré sur le match de demain. Je ne suis pas un enfant. J’ai passé toute ma vie à jouer au foot comme joueur et depuis 12 ans comme coach. Les rumeurs ne m’ont jamais fait dévier de ma mission. Il y a toujours des rumeurs. Il faut vivre avec. C’est le foot mais nous on est concentré à 100 %. On va tout donner pour jouer de notre mieux. On encourage les joueurs à jouer mieux, à faire la meilleure prestation et le meilleur résultat possible», assure-t-il.

Relancé sur les rumeurs Manchester United, il a mis les points sur les i. On n’est pas là pour parler de ça. «Le PSG est un grand club et je respecte beaucoup cela. Je me concentre sur ça. Je ne vais pas faire l’erreur de me prononcer là dessus, car vous savez que tout ce que je vais dire ou ne pas dire va être interprété. Si je répète des choses pareilles comme quoi j’admire Sir Alex Ferguson, ça va être interprété. J’adore les supporters, j’ai joué au PSG. C’est fantastique d’être au PSG. On a 10 ou 11 points d’avance sur le 2e en championnat, et on lutte contre City pour gagner notre groupe de Ligue des Champions. C’est ma responsabilité et ma priorité. » On peut difficilement être plus clair.

