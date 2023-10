Real Madrid : la cote de Kylian Mbappé est en baisse !

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a-t-il été sevré de sa Mbappé dépendance ? Mis KO par l’attaquant français en 2022 lorsqu’il a choisi de prolonger au Paris Saint-Germain, le club espagnol s’est depuis trouvé une nouvelle tête d’affiche. Grâce à ses débuts tonitruants avec la Casa Blanca (10 buts, 3 passes décisives en 10 matches, toutes compétitions confondues), Jude Bellingham (20 ans) est le nouveau chouchou des Merengues.

Pour beaucoup, les performances de l’Anglais ont permis au Real Madrid de ne pas devoir recruter de buteur dans l’urgence. Dans la capitale espagnole, la sérénité est d’ailleurs de mise. Si certains se demandent toujours pourquoi la Casa Blanca s’est contentée de la recrue Joselu (33 ans), la direction madrilène assure que son attaque est bien garnie, notamment grâce à Bellingham. De quoi faire évoluer la posture du géant espagnol vis-à-vis de Mbappé.

Bellingham et Haaland ont la cote à Madrid

Un dirigeant madrilène a récemment fait savoir que le Bondynois restait toujours dans les plans merengue et que la direction du Real Madrid lui a laissé la porte ouverte, mais désormais, plus question de se plier en quatre pour le champion du monde 2018. AS publie d’ailleurs un article indiquant que la cote du numéro 7 parisien ne fait que baisser à Madrid, contrairement à celle de Bellingham. Et ce n’est pas tout.

Si une arrivée du Français en 2024 reste d’actualité, le journal espagnol explique qu’un certain Erling Haaland gagnerait du terrain sur le Français. En clair, les derniers événements autour du cas Mbappé ont mis en valeur le profil plus tranquille du serial buteur norvégien (60 buts en 65 matches avec Manchester City). Reste que Mbappé a aujourd’hui l’avantage d’être libre dans un an alors que le Scandinave est lié aux Skyblues jusqu’en 2027.