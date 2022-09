Le Real Madrid sur un nouveau crack brésilien

Fort de ses réussites avec Vinicius Junior (22 ans) et Rodrygo Goes (21 ans), et même si Reinier Jesus (20 ans, prêté à Girona) a encore du mal à confirmer, le Real Madrid est satisfait de ses réseaux brésiliens et pourrait repartir à la chasse à la pépite. Devenu un cadre de Flamengo à 21 ans, João Gomes qui est sous contrat avec le club de Rio de Janeiro jusqu'en juin 2025 a tapé dans l'œil des Merengues selon ESPN.

Milieu défensif international U20 avec les Auriverdes, il dispose d'un profil proche de celui de Casemiro et le Real Madrid pourrait débourser près de 30 millions d'euros pour s'offrir ses services. Les Merengues qui voient en lui la doublure idéale pour Aurélien Tchouaméni devront se méfier de Manchester United et Liverpool, qui sont aussi sur les rangs selon les médias locaux.