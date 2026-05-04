Real Madrid : grave blessure pour Ferland Mendy, absent pour de longs mois

Voilà un nouveau coup dur pour Ferland Mendy. Déjà longuement blessé au cours de la saison, l’international français était de retour et avait même impressionné lors de sa titularisation contre le Bayern Munich (4-3), avant d’enchaîner contre le Real Bétis (1-1). Et alors qu’il était de nouveau aligné par Alvaro Arbeloa pour le déplacement chez l’Espanyol, l’ex-Lyonnais a dû quitter ses partenaires dès la 14e minute de jeu et avait été remplacé, en grimaçant, par Fran Garcia.

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«À l’issue des examens effectués aujourd’hui par le service médical du Real Madrid, notre joueur Ferland Mendy a été diagnostiqué avec une blessure au tendon du muscle droit fémoral de la jambe droite. Son état sera suivi de près», a indiqué le communiqué du Real Madrid ce lundi. Le latéral tricolore sera donc absent pour le reste de la saison actuelle, alors que le joueur et le staff madrilène évalueront dans les prochains jours la possibilité d’une intervention chirurgicale.

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Cinquième blessure de la saison pour Ferland Mendy

D’après la presse espagnole, passer par la case opération serait la solution la plus probable pour Ferland Mendy. D’autant plus qu’il avait déjà été blessé pour la même blessure en avril 2025 et avait été absent pendant près de six mois. Il s’agit de sa cinquième blessure cette saison, qui l’ont privé de 29 matches cette saison. Au total, le Français a disputé neuf matches dont cinq en Liga, trois en Ligue des champions et un en Supercoupe d’Espagne, pour un total de 452 minutes jouées.

Une nouvelle blessure qui pourrait bousculer son avenir. Car le latéral gauche est sous contrat jusqu’en 2028 et son niveau footballistique n’est pas vraiment remis en question, mais ses blessures à répétition font qu’il n’est pas considéré comme un joueur totalement fiable. Au total, il a disputé 210 matchs avec le Real Madrid depuis son arrivée et devra encore passer un été compliqué avant de retrouver les terrains. Un nouveau coup dur également pour le Real Madrid, qui encaisse sa 57e blessure depuis le début de la saison et devra se passer d’un autre défenseur pour la fin de saison.