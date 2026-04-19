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Premier League

Liverpool : Mohamed Salah entre dans l’histoire

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
salah @Maxppp
Everton 1-2 Liverpool

Pour sa dernière saison à Liverpool, Mohamed Salah est en grande difficulté. Proche d’un départ l’été dernier, l’Egyptien avait décidé de continuer sur les bords de la Mersey. Un choix peu judicieux car l’attaquant de 33 ans a été déclassé et peine à performer. Très peu utilisé lors de la double confrontation face au PSG en Ligue des Champions, Salah a été titularisé ce dimanche face à Everton.

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🔥 SALAH DEVIENT LE PREMIER BUTEUR DE L'HISTOIRE DU MERSEYSIDE DERBY AU HILL DICKINSON STADIUM !

1 minute auparavant, Ndiaye pensait avoir cet honneur mais le but du Sénégalais a été annulé pour hors-jeu ❌

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Dans un derby brûlant face aux Toffees, le Pharaon a répondu présent. Après un but refusé à Iliman Ndiaye, Salah a été lancé dans la surface sur une superbe passe de Cody Gakpo. Face à Pickford, Salah n’a pas hésité et a marqué son 7e but de la saison en Premier League. Une réalisation qui lui permet d’entrer dans l’histoire du derby de la Mersey en devenant le premier buteur dans le Hill Dickinson Stadium. Il devient également le meilleur buteur de l’histoire de ce derby aux côtés de Steven Gerrard.

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