Ligue des Nations : blessé, Jérémy Jacquet préservé avant France-Belgique

Jérémy Jacquet ne figurera pas sur la feuille de match de France-Belgique, ce lundi soir. Le défenseur français a, en effet, ressenti une tension à l’ischio-jambier gauche lors des dernières heures. Par précaution, le staff tricolore a donc décidé de le préserver pour cette rencontre.

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Aucun risque ne sera pris avec le joueur, qui sera ainsi laissé au repos. Cette absence est avant tout préventive, alors que les Bleus affrontent la Belgique au stade de France. Le staff suivra l’évolution de sa gêne musculaire dans les prochains jours.