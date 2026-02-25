Ligue des Champions : pourquoi les dirigeants de l’Atalanta détestent ceux de Dortmund

Au Signal Iduna Park, tout avait commencé très vite. Trop vite, peut-être, pour une Atalanta venue avec l’idée de frapper fort en Allemagne. Trois minutes à peine et déjà le grondement jaune et noir s’élevait dans la nuit de Dortmund avec ce centre tendu de Ryerson et cette tête imparable de Guirassy. Pendant que le stade exultait, les Bergamasques accusaient déjà le coup. Le Borussia Dortmund, porté par son Mur jaune, ne relâchait rien. Juste avant la pause, Beier doublait la mise, glaçant un peu plus les visages italiens sur lesquels s’écrivait petit à petit ce score sec et autoritaire, presque clinique. En seconde période, l’Atalanta tentait bien de réagir, mais les Allemands semblaient toujours avoir un temps d’avance. À la fin, le tableau d’affichage affichait un avantage net pour le BVB (2-0). Sportivement, l’histoire semblait limpide. En coulisses, elle ne faisait pourtant que commencer. Car derrière les sourires figés et les poignées de main protocolaires, le climat était déjà irrespirable.

La suite après cette publicité

Comme l’a révélé la presse lombarde, le traditionnel déjeuner d’avant-match organisé sous l’égide de l’UEFA, ce moment censé rapprocher les dirigeants avant les grandes soirées européennes, avait été purement et simplement boycotté par les représentants bergamasques. Un geste rare, fort, calculé qui cache de multiples raisons. Et à l’approche du match retour à Bergame ce mercredi soir, la scène s’est répétée ce midi. Ce n’est pas le résultat du terrain qui nourrit cette froideur, mais un dossier bien plus profond, plus intime, celui du transfert de la jeune pépite italienne Samuele Inácio. À Bergame, on parle d’« affront » et d’une « blessure ouverte ». Selon les dirigeants italiens, le Borussia aurait agi hors des périodes autorisées et surtout refusé toute discussion directe. L’Atalanta affirme avoir saisi la FIFA afin de faire valoir ses droits dans cette procédure qu’elle juge nécessaire pour défendre son travail de formation. Aux yeux des Orobici, le refus de s’asseoir à la table des négociations constitue une rupture des usages entre clubs européens, mais surtout une ligne rouge franchie.

Un départ qui passe très mal à Bergame

Le président Luca Percassi n’a d’ailleurs pas cherché à arrondir les angles. « Je trouve qu’il y a eu un grand manque de respect à notre égard. Aujourd’hui, nous voyons un membre de notre club, qui a grandi à Zingonia et dont le père a été invité lors de ma première présidence à Bergame. Cet incident s’est produit, mais je ne souhaite pas juger la décision du garçon. Pour moi, le fait que le Borussia n’ait jamais montré sa volonté de s’asseoir à la table des négociations et de résoudre un problème que nous avons porté devant la FIFA est très grave. Ce qui s’est passé est très grave, nous voulons voir si Dortmund veut aborder le problème. Dortmund ne s’est jamais assis avec nous. Nous venons de récupérer un joueur né en 2008 de Genoa, nous avons respecté le club. C’était notre joueur de jeunes et le BVB a agi de manière incorrecte. Vous devez avoir du respect». Le cœur du conflit remonte à l’été 2022. Formé depuis l’âge de 7 ans à l’Atalanta, Samuele Inácio quitte l’Italie pour l’Allemagne sans indemnité de transfert. Fils de João Batista Inácio Piá, ancien attaquant passé par la Serie A, le jeune talent représentait l’un des joyaux du centre de formation de Zingonia. Pour un club qui a bâti sa réputation sur la valorisation de ses jeunes, d’Andrea Conti à Alessandro Bastoni, de Mattia Caldara à Dejan Kulusevski en passant par Riccardo Montolivo, perdre un espoir de cette manière touche à l’identité même de l’institution construite sous la philosophie de Gian Piero Gasperini.

La suite après cette publicité

«Le déjeuner n’a pas eu lieu la semaine dernière et n’aura probablement pas lieu mercredi non plus, pour Inácio. La question est maintenant soulevée. Il s’agissait du transfert d’un mineur. Les règles sont claires. Tout doit être documenté. Nous l’avons fait en détail. La FIFA nous a confirmé que tout était en règle. Samuele joue pour nous depuis un an et demi. C’est pourquoi cette polémique est si surprenante. Il ne nous est jamais arrivé auparavant qu’un dîner entre les dirigeants du club n’ait pas lieu», s’était défendu Lars Ricken, directeur sportif du BVB. Aujourd’hui, le paradoxe est cruel. Aux côtés de ses jeunes coéquipiers italiens Luca Reggiani et Filipo Mané, Samuele Inácio, né en 2008, pourrait faire ses premiers pas en Ligue des Champions… à Bergame, sa ville natale, mais sous les couleurs adverses. Convoqué dans le groupe professionnel du Borussia Dortmund par Niko Kovač, brillant avec les sélections italiennes de jeunes avec lesquelles il a été nommé meilleur buteur de l’Euro U17 2025, protagoniste remarqué au Mondial U17, il incarne déjà l’avenir. À quelques kilomètres du hameau Curno dans l’arrière-pays de Bergame, là où tout a commencé, l’enfant prodige s’apprête peut-être à fouler la pelouse européenne face à ceux qui l’ont formé. Une rivalité sportive qui prend aussi la forme d’une fracture affective, d’un orgueil blessé et d’une guerre de principes. Entre l’Atalanta et Dortmund, ce barrage de Ligue des Champions ne raconte pas seulement une qualification, mais révèle une haine nouvelle, née loin des projecteurs, dans les méandres d’un transfert qui continue d’empoisonner les relations. Et quoi qu’il arrive sur le terrain, la trace restera.