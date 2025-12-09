CdM 2026 : des pauses fraîcheurs de 3 minutes prévues par la FIFA

Cet été, la Coupe du monde se tiendra aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Une rencontre particulière qui se jouera sûrement sous un soleil de plomb durant une bonne partie du tournoi. En ce sens, la FIFA vient de prendre une décision importante pour ne pas mettre en danger les joueurs présents lors du tournoi. En effet, des pauses fraîcheurs de trois minutes seront mises en place sur les deux périodes comme l’a indiqué l’organisation mondiale du football dans un communiqué.

«Pour chaque match, quel que soit le lieu, la présence ou non d’un toit, et quelles que soient les conditions climatiques, une pause de trois minutes sera prévue pour permettre aux joueurs de s’hydrater. Cette pause durera trois minutes entre les coups de sifflet final de chaque mi-temps», a déclaré Manolo Zubiria, directeur du tournoi pour les États-Unis lors de la Coupe du Monde, en annonçant cette initiative à la réunion mondiale des diffuseurs qui s’est tenue à Washington.