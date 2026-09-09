Thierry Henry désigne le Ballon d’Or 2026

Hier, France Football a dévoilé la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026. En lice, Kylian Mbappé (27 ans), qui s’est clairement positionné en tant que candidat au titre, bénéficie de quelques soutiens. Son entraîneur, José Mourinho, est dans son camp. Même chose pour Thierry Henry. Sur CBS, l’ancien buteur des Bleus a apporté son soutien total à KM10.

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«S’il avait gagné la Coupe du Monde, je pense que Lionel Messi aurait gagné le Ballon d’Or. Et Michael Olise ne serait pas loin. Mais Kylian Mbappé est mon favori. Les gens vont me dire qu’il n’a rien gagné… Je pense que certains devraient faire des recherches et ils découvriront que certains vainqueurs du Ballon d’Or n’ont rien remporté l’année précédant leur sacre. Pour moi, c’est Kylian. Quand tu vois ce qu’il a réalisé individuellement… Meilleur buteur en Ligue des Champions, meilleur buteur en Liga, meilleur buteur à la Coupe du Monde… Olise a la même chose en termes de passes décisives. C’est juste fou. J’irai sur Kylian, avec Michael Olise pas loin. » Henry a choisi son camp.