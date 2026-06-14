Pays-Bas - Japon : les compositions officielles

Ce dimanche, la première journée de la Coupe du Monde 2026 se poursuit. On a le droit à un joli choc dans le groupe F entre deux grosses équipes avec le Pays-Bas et le Japon. Les Oranjes s’organisent dans un 4-3-3 avec Bart Verbruggen qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Denzel Dumfries, Jan-Paul van Hecken, Virgil van Dijk et Micky van de Ven en défense. Frenkie de Jong compose l’entrejeu avec Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders. En pointe, Donyell Malen est accompagné par Crysencio Summerville et Cody Gakpo.

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De leur côté, les Samurai Blue s’articulent dans un 3-4-3 avec Zion Suzuki dans les cages derrière Hiroki Ito, Tsuyoshi Watanabe et Shogo Taniguchi. Le milieu de terrain est assuré par Kaishu Sano et Daichi Kamada avec Ritsu Doan et Keito Nakamura comme pistons. Devant, Ayase Ueda est soutenu par Takefusa Kubo et Daizen Maeda.

Les compositions

Pays-Bas :

Japon :

Lundi 15 juin

Côte d’Ivoire - Équateur (1h) sur beIN Sport 1

Suède - Tunisie (4h) sur beIN Sport 1

Espagne - Cap-Vert (18h) sur beIN Sport 1 et M6

Belgique - Égypte (21h) sur beIN Sport 1 et M6

Arabie Saoudite - Uruguay (0h) sur beIN Sport 1 et M6

Mardi 16 juin