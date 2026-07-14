Coupe du Monde 2026 : l’Argentine s’enflamme autour d’une supposée blessure de Jude Bellingham

À la veille de la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Angleterre et l’Argentine, un détail fait énormément parler de l’autre côté de l’Atlantique depuis quelques heures. La presse argentine s’interroge sur l’état physique de Jude Bellingham, auteur d’un tournoi exceptionnel avec déjà six buts. Des images diffusées après la victoire des Three Lions contre la Norvège (2-1 a.p.) montrent le milieu du Real Madrid grimacer en tenant son épaule gauche dans les couloirs du Hard Rock Stadium et, à partir de ça, la presse sud-américaine s’est enflammée.

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Quelques minutes plus tôt, il avait également été aperçu en train de se masser cette même épaule lors d’un échange avec Thomas Tuchel, alimentant immédiatement les spéculations d’une potentielle blessure. «Bellingham, qui souffre du bras après le match Norvège-Angleterre, a été examiné par le staff médical. Le joueur anglais a eu des problèmes durant le match et a étiré son muscle avant de répondre aux questions des journalistes en zone mixte», assurait AS, ce qui a confirmé les doutes des Argentins, déjà remontés après des critiques sur Lionel Messi.

Jude Bellingham devrait bien être titulaire

Le média TyC Sports estime même que le milieu anglais « ne pouvait pas cacher son inconfort » et laisse entendre qu’il pourrait être diminué avant le choc face à Lionel Messi et ses coéquipiers. Pourtant, cette inquiétude est à relativiser pour le Daily Mail, car Bellingham traîne depuis plusieurs mois un problème récurrent à cette épaule, luxée avec le Real Madrid en mars 2025. Opéré l’été dernier, l’international anglais conserve une importante cicatrice, visible sur des photos publiées récemment depuis le camp de base anglais à Kansas City.

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Sur le terrain, rien n’indique pour autant que le joueur de 22 ans sera forfait. Bien au contraire. Bellingham a encore été le grand artisan de la qualification anglaise en inscrivant un doublé décisif contre la Norvège, permettant aux hommes de Thomas Tuchel de décrocher leur billet pour les demi-finales. Le sélectionneur allemand compte plus que jamais sur sa star, qui devrait être titulaire mercredi à Atlanta. L’Angleterre abordera d’ailleurs ce choc sans le moindre forfait, hormis Jordan Henderson, victime d’une fracture du bras.