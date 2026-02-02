Lille recalé pour un espoir norvégien

La fin de mercato est agitée pour Lille qui souhaite se renforcer en attaque. Alors que les Dogues vont s’offrir Gaëtan Perrin sous la forme d’un prêt en provenance du FK Krasnodar, ils ont aussi tenté le coup pour Othmane Maamma de Watford mais ce dernier va rester en Championship. Les Lillois ont également tenté le coup pour Filip Thorvaldsen (19 ans).

Ailier gauche de 19 ans, ce dernier sort d’une belle saison avec Vålerenga où il a marqué 5 buts et délivré 2 offrandes en 21 matches. Selon TV2, les Dogues ont proposé un montant légèrement supérieur à 6 millions d’euros, bonus compris, pour le joueur. Une proposition refusée par son club qui veut le garder à l’approche de la saison 2026.