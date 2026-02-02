Menu Rechercher
Commenter
Eliteserien

Lille recalé pour un espoir norvégien

Par Aurélien Macedo
1 min.
Olivier Létang @Maxppp

La fin de mercato est agitée pour Lille qui souhaite se renforcer en attaque. Alors que les Dogues vont s’offrir Gaëtan Perrin sous la forme d’un prêt en provenance du FK Krasnodar, ils ont aussi tenté le coup pour Othmane Maamma de Watford mais ce dernier va rester en Championship. Les Lillois ont également tenté le coup pour Filip Thorvaldsen (19 ans).

La suite après cette publicité

Ailier gauche de 19 ans, ce dernier sort d’une belle saison avec Vålerenga où il a marqué 5 buts et délivré 2 offrandes en 21 matches. Selon TV2, les Dogues ont proposé un montant légèrement supérieur à 6 millions d’euros, bonus compris, pour le joueur. Une proposition refusée par son club qui veut le garder à l’approche de la saison 2026.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliteserien
Ligue 1
Vålerenga
Lille
Filip Erik Thorvaldsen

En savoir plus sur

Eliteserien Eliteserien (Norvège)
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Vålerenga Logo Vålerenga
Lille Logo Lille
Filip Erik Thorvaldsen Filip Erik Thorvaldsen
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier