Black Friday sur FOOT.FR : jusqu’à -70 % sur les maillots, crampons et équipements

Le coup d’envoi du Black Friday est officiellement donné sur FOOT.FR ! Durant tout le week-end, la boutique incontournable des passionnés du ballon rond casse les prix avec des remises exceptionnelles allant jusqu’à -70 %. Maillots officiels, crampons dernière génération et textile lifestyle ou d’entraînement : que vous soyez joueur assidu du dimanche sur synthétique, supporter fidèle en tribunes ou amateur de pièces streetwear inspirées de la culture foot, c’est le moment idéal pour s’équiper comme les pros ou préparer ses cadeaux de Noël sans exploser son budget. De nombreuses références des plus grands équipementiers voient leurs tarifs fondre tout au long du week-end, mais attention : les stocks sur les tailles les plus demandées risquent de filer aussi vite qu’un contre-attaquant lancé en profondeur.

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Pour lancer les hostilités ce vendredi, voici les 3 pépites du jour à ne surtout pas manquer :

Crampons Nike Mercurial Vapor 17 Elite AG-Pro (Noir/Vert) à 161,99 € au lieu de 269,99 € (-40 %)

Taillée pour la vitesse pure et dotée d’une tige Atomknit ultra-légère, cette paire haut de gamme conçue spécialement pour les terrains synthétiques offre une explosivité et un toucher de balle dignes des professionnels. Profiter de plus de 100 € de réduction sur un modèle Elite de la gamme Mercurial est une occasion rarissime pour surclasser ses adversaires cette saison sans se ruiner : Découvrir l’offre sur FOOT.FR

Maillot Domicile Olympique de Marseille 2026/27 à 54,95 € au lieu de 99,90 € (-45 %)

Arborez fièrement les couleurs phocéennes avec la tunique domicile officielle de la saison en cours, sublimée par ses liserés bleu et or au col et aux manches. Voir le maillot actuel de l’OM passer quasiment à moitié prix juste avant les fêtes en fait le cadeau parfait à glisser sous le sapin (ou à s’offrir avant le prochain choc au Vélodrome) : Découvrir l’offre sur FOOT.FR

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Maillot manches longues Milan AC x Slam Jam à 39 € au lieu de 130 € (-70 %)

Fruit d’une collaboration pointue entre le mythique club rossonero, Puma et le label italien Slam Jam, ce maillot collector à manches longues fusionne héritage footballistique et mode urbaine. À seulement 39 €, soit une remise vertigineuse de 91 €, c’est l’affaire absolue de ce vendredi pour mettre la main sur une pièce en édition spéciale au prix d’un simple t-shirt : Découvrir l’offre sur FOOT.FR

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Ne tardez pas : premiers arrivés, premiers servis ! Ces trois offres phares ne sont qu’un avant-goût de la sélection déployée pour l’événement. Tout au long du week-end, FOOT.FR propose des centaines de références en promotion sur les plus grands clubs européens, les sélections nationales ainsi qu’une large gamme de survêtements, vestes et accessoires. Rendez-vous dès maintenant sur FOOT.FR pour découvrir l’intégralité des ventes du Black Friday, dans la limite des stocks disponibles !