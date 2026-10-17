MU : Michael Carrick met fin à la polémique avec Lisandro Martínez

Michael Carrick veut définitivement tourner la page de la polémique Lisandro Martínez. Après les critiques virulentes du défenseur argentin envers la direction de Manchester United et sa politique de recrutement, l’entraîneur des Red Devils a été interrogé sur la situation en conférence de presse. Et pour le technicien anglais, l’incident appartient désormais au passé. « C’est réglé, en fait. Nous sommes passés à autre chose. C’est le genre de choses qui arrivent. Il s’est exprimé et a reconnu la situation », a-t-il expliqué. Une réaction apaisée après plusieurs jours de tensions en interne, provoquées par les déclarations de Martínez à la suite de la défaite contre l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Carrick a également assuré que son joueur avait pris conscience de son erreur : « Nous avons tous compris la situation et ce qu’elle impliquait. Il a fait une déclaration et a admis qu’il s’agissait d’une erreur de sa part. »

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Cette sortie intervient après une réunion organisée jeudi au centre d’entraînement de Carrington entre Lisandro Martínez, Michael Carrick et plusieurs responsables du club. Le défenseur de 28 ans a ensuite publié un message d’excuses sur Instagram, reconnaissant avoir exprimé sa frustration au mauvais moment et de la mauvaise manière. Selon la presse anglaise, une sanction financière aurait également été infligée au joueur, même si Manchester United n’a rien confirmé officiellement. De son côté, Carrick a surtout tenu à rassurer sur l’état du vestiaire. « L’ambiance au sein du groupe est très bonne ; on y retrouve un bel état d’esprit et une vraie cohésion », a insisté l’entraîneur mancunien. Preuve que l’incident est désormais clos, le technicien anglais a également confirmé que Martínez ferait bien partie du groupe pour le déplacement sur la pelouse de Leeds, dimanche à 15h. Une décision qui montre que le défenseur argentin ne sera pas écarté sportivement.