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Ligue 1

Terem Moffi va revenir à Nice

Par Maxime Barbaud
1 min.
Terem Moffi (Nice) @Maxppp

Voilà une nouvelle qui ne réjouira pas grand monde, Nice et Terem Moffi. Après son prêt à Porto sur la seconde partie de saison, l’attaquant ne sera pas conservé par le club portugais. Après 15 matchs toutes compétitions confondues (2 buts et 1 passe décisive), l’option d’achat ne sera pas levée, selon L’Equipe.

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Celle-ci s’élevait à 8 M€ mais le joueur n’a pas suffisamment convaincu. Le Nigérian rentre à Nice. Il ne devrait pas y rester longtemps. La première partie de la saison avait été marquée par l’altercation avec les supporters au retour d’un match à Lorient, qui lui avait valu une ITT avec Jérémie Boga.

Pub. le - MAJ le
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