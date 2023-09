Le beau geste du Real Madrid pour la supportrice agressée par les fans de l’Atlético

Le Real Madrid a fait preuve d’un acte de générosité remarquable envers une jeune supportrice. Pour rappel, celle-ci a été victime d’insultes racistes et de menaces de mort de la part d’une poignée de supporters de l’Atlético Madrid en marge du choc face au rival merengue (3-1), ce week-end aux abords du Civitas Metropolitano.

Si la veille, la tante de la jeune fillette de 8 ans a décidé de porter plainte contre les Colchoneros, As informe ce jeudi que le Real Madrid n’a pas tardé à apporter son soutien à cette supportrice en l’invitant dans les coulisses du Santiago Bernabeu, quelques heures avant le coup d’envoi du match face à Las Palmas (2-0). Pour son plus grand bonheur, la jeune fille a fait la connaissance de plusieurs joueurs madrilènes qui se sont empressés de lui dédicacer son maillot et de prendre plusieurs photos en sa compagnie. Un très beau geste de la part du Real Madrid.