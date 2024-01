L’AC Milan veut toujours Serhou Guirassy

Avec une première partie de saison extraordinaire et ses 17 buts en 14 matchs avec Stuttgart, Serhou Guirassy (27 ans) attire forcément les convoitises des plus grands clubs européens. Depuis plusieurs semaines, l’AC Milan en fait une de ses priorités du mercato. D’après la Gazzetta dello sport, le club milanais est toujours intéressé par l’international guinéen, et ce malgré le retour en forme de Luka Jovic (26 ans), auteur de trois buts en décembre.

L’entraîneur rossonero Stefano Pioli dispose aussi du champion du monde 2018 Olivier Giroud (37 ans)comme joueur pouvant évoluer à la pointe de l’attaque, mais le coach lombard veut également rajeunir son effectif. Le journal italien évoque aussi la possibilité menant vers le Lillois Jonathan David (23 ans), une piste de longue date, pour le mercato estival.