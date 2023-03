Les frères Kroos détruisent la cérémonie The Best

La suite après cette publicité

0 : c’est le nombre de madrilènes récompensés lors de la cérémonie The Best, ce lundi, à la salle Pleyel de Paris. Une absence de lauréats qui avait d’ailleurs poussé le Real Madrid à n’envoyer aucun de ses joueurs, agacé par la situation et le manque de reconnaissance de la FIFA. Dans son podcast hebdomadaire, Toni Kroos, en compagnie de son frère Felix, a lui aussi laissé exprimer son mécontentement à la suite des récompenses.

«Le gala The Best était une blague», a d’abord lancé Felix, avant que Toni ne surenchérisse : «C’est pourquoi le Real Madrid n’était pas présent». Pour ce qui est du trophée de meilleur gardien décerné à Emiliano Martínez, le frère cadet du joueur du Real Madrid a également mentionné une injustice : «C’est une blague que le gardien argentin soit élu. Personne ne le connaissait avant la Coupe du monde. Il a réussi un ou deux bons arrêts, surtout en finale, mais il n’était même pas le meilleur gardien de la compétition». En revanche, Toni Kroos a lui confié ne pas avoir été surpris par le sacre de Lionel Messi, élu meilleur joueur de l’année : «Dans une année de Coupe du Monde, la compétition est toujours privilégiée. Il était le joueur vedette du tournoi. Ce n’était donc pas une surprise.» Pourtant, son coéquipier en club Karim Benzema aurait sérieusement pu y postuler.

