Philippe Diallo exige des excuses de Pablo Longoria

Les propos de Pablo Longoria après la défaite de l’OM à Auxerre continuent de faire parler. Forcément, le président de la Fédération Française de Football Philippe Diallo a tenu à donner son avis sur la question. Dans des propos rapportés par RMC Sport, il a tenu à défendre l’arbitre de la rencontre.

« On n’a aucune raison de remettre Monsieur Stinat en cause sur l’intégrité. Il ne faut pas mélanger les sujets. Monsieur Stinat a parfaitement rempli sa mission, à Marseille (contre Lille) ou hier à Auxerre et je le soutiens. L’arbitrage français n’a rien contre l’OM. Sur le terme de corruption, je pense que des excuses seraient bienvenues. Aujourd’hui, tous les arbitres sont extrêmement choqués que leur intégrité puisse être mise en cause, et ce n’est pas acceptable », a expliqué le patron du foot français. C’est plutôt clair.