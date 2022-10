Chelsea - Manchester United : les compositions officielles

C’est le choc de cette 13ème journée de Premier League. Chelsea reçoit Manchester United à Stamford Bridge. Un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 18h30. Après un début de saison un peu mitigé, les Blues ont repris des couleurs depuis la venue du coach Graham Potter. Sur les quatre dernières rencontres, le 4e du classement a gagné trois fois et concédé un match nul contre Brentford (0-0). Manchester United aussi va bien et n’a plus perdu depuis le derby contre les Citizens le 2 octobre (6-3). Preuve de leur bonne forme, les Reds Devils (5e) sont sortis vainqueurs de Tottenham (2-0) avec la manière, et ont l’occasion de dépasser Chelsea au classement.

Pour Graham Potter, c’est un système en 3-4-3 qui a été privilégié avec les titularisations de Raheem Sterling et Pierre-Emerick Aubameyang en attaque. Pour les Reds Devils, Erik Ten Hag est resté sur le dispositif qui a réussi aux siens contre Tottenham, c’est-à-dire le 4-2-3-1 avec les cadres Bruno Fernandes et Marcus Rashford. Cristiano Ronaldo est écarté de l'équipe pour avoir refusé d'entrer sur le terrain contre les Spurs.

Les compositions d'équipes :

Chelsea : Kepa - Chalobah, T.Silva, Azpilicueta - Cucurella, Jorginho, Loftus Cheek, Chilwell - Sterling, Mount, Aubameyang.

Manchester United : De Gea - Dalot, Varane, Martinez, Shaw - Casemiro, Eriksen - Antony, Fernandes, Sancho, Rashford