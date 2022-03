Unai Emery attend Kylian Mbappé en Liga

Unai Emery a eu Kylian Mbappé sous ses ordres le temps d'une saison au Paris SG, en 2017/18. Aujourd'hui à Villarreal, l'entraîneur espagnol aimerait beaucoup voir l'attaquant français débarquer en Liga. Pour Marca, le technicien basque a même considéré que la venue du champion du monde 2018 serait une excellente chose pour le championnat d'Espagne.

«Nous sommes passés par un moment compliqué en Liga, mais nous allons mieux. Le Barça retrouve son niveau de jeu et de revenus et le Real Madrid est en train de terminer son stade, qui est peut-être le meilleur du monde et va retrouver sa force sur le marché pour frapper de grands coups comme Mbappé et ça ne peut être que bon pour le football espagnol. Que nous ayons la capacité de générer des revenus à partager parce que certains sont capables de ramener les meilleurs joueurs, c'est grand pour la Liga», a-t-il lancé. Le message est passé.