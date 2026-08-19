Mercato : Manchester City fonce sur Manu Koné pour remplacer Rodri

Manchester City continue de remodeler son entrejeu et Manu Koné apparaît désormais sur la liste des cibles étudiées par le club anglais. Selon les informations du Daily Mail, le milieu français de l’AS Roma fait partie des profils suivis par les Citizens à l’approche de la fin du mercato. Une piste qui s’inscrit dans un vaste chantier au milieu de terrain, alors que City vient de perdre Rodri, parti au FC Barcelone, et Tijjani Reijnders, dont le départ vers la Saudi Pro League ne fait plus aucun doute. Les deux opérations rapporteraient environ 128 millions d’euros à Manchester City, offrant ainsi au club une marge de manœuvre importante pour renforcer l’effectif d’Enzo Maresca.

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Dans ce contexte, City souhaite accélérer pour renforcer son milieu, avec Ayyoub Bouaddi (LOSC) comme dossier prioritaire, une piste que nous vous avions révélée et pour laquelle le club anglais serait prêt à investir massivement. De son côté, Manu Koné présente un profil complémentaire à celui d’Ayyoub Bouaddi, davantage axé sur l’impact physique, les projections et l’activité sans ballon. Le besoin est d’autant plus important que Manchester City a perdu les trois milieux les plus utilisés par Pep Guardiola la saison dernière : Bernardo Silva, Tijjani Reijnders et Rodri. Malgré l’arrivée d’Elliott Anderson, recruté pour 135 millions d’euros, l’effectif reste fortement amoindri dans ce secteur. Le manque de solutions s’est d’ailleurs déjà fait sentir lors du Community Shield face à Arsenal (3-0), où le duo formé par Mateo Kovacic et Anderson n’a pas réussi à peser dans l’entrejeu.

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Manchester City doit absolument recruter au milieu

C’est précisément dans ce contexte que la piste Koné peut prendre tout son sens. City dispose encore de Kovacic, Nico González, Anderson et Nico O’Reilly, capable lui aussi d’évoluer au milieu, mais la profondeur et surtout les profils disponibles ne permettent pas encore de remplacer naturellement le volume perdu avec les départs des cadres. De plus, John Stones, qui pouvait ponctuellement dépanner dans l’entrejeu, a lui aussi quitter Manchester City cet été pour l’Inter Milan. Ainsi, le Français de 25 ans, qui a disputé 5 rencontres avec les Bleus lors de la Coupe du Monde 2026 sous Didier Deschamps, pourrait donc apporter beaucoup d’éléments qui manquent aujourd’hui à Manchester City.

Cette nouvelle offensive intervient alors que la cote de Manu Koné a fortement augmenté ces derniers mois. Très performant avec la Roma la saison dernière en Serie A, l’ancien joueur de Toulouse et du Borussia Mönchengladbach a ensuite confirmé cette montée en puissance durant le Mondial, où il a progressivement pris une place importante dans le groupe français : il avait notamment participé à la demi-finale face à l’Espagne. Ces performances ont fait grimper les prétentions du club italien, puisque l’AS Roma aurait repoussé une offre de 40 millions d’euros de l’Atlético de Madrid et réclamerait désormais entre 50 et 60 millions d’euros.

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De la concurrence en Premier League pour Manu Koné

Manchester City devra donc composer avec une concurrence déjà bien identifiée sur ce dossier. Manchester United, qui s’était renseigné auprès de l’entourage de Koné le mois dernier, avait également fait du Français une option pour son entrejeu avant de se tourner vers Carlos Baleba (Brighton). Chelsea reste lui aussi attentif à la situation selon le Daily Mail. Pour City, la réflexion est à présent claire : le club doit compléter son milieu et Koné constitue l’un des profils les plus appréciés en interne, aux côtés de Bouaddi et d’Enzo Fernández, même si les exigences de Chelsea pour l’Argentin restent jugées trop élevées. Le dossier du Français pourrait donc rapidement prendre de l’ampleur dans les dernières semaines du mercato, alors que la Roma est absolument ouverte à un départ et doit renflouer ses caisses.