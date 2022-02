OL - OGC Nice : les compositions officielles

La 24e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un choc au sommet entre l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice. A domicile, les Gones s'établissent en 4-2-3-1 avec Anthony Lopes dans les cages derrière Léo Dubois, Thiago Mendes, Castello Lukeba et Emerson Palmieri. Maxence Caqueret et Tanguy Ndombélé assurent l'entrejeu. Seul en pointe, Moussa Dembélé est soutenu par Romain Faivre, Lucas Paqueta et Karl Toko Ekambi.

De son côté, Nice (3e) lorgne sur la deuxième place et pour se faire opte pour un 4-4-2 classique. Comme dernier rempart on retrouve assez logiquement Walter Benitez. Devant lui, Flavius Daniliuc, Jean-Clair Todibo, Dante Bonfim et Melvin Bard prennent place. Mario Lemina et Morgan Schneiderlin constituent le double pivot. Les ailes sont occupées par Khéphren Thuram et Justin Kluivert. Enfin, Andy Delort et Amine Gouiri sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Mendes, Lukeba, Emerson - Caqueret, Ndombélé - Faivre, Paqueta, Toko Ekambi - Dembélé

OGC Nice : Benitez - Daniliuc, Todibo, Dante, Bard - Thuram, Lemina, Schneiderlin, Kluivert - Delort, Gouiri

