EdF : gros turnover attendu contre la Colombie

Au lendemain de leur victoire face au Brésil (2-1), les Bleus ont rapidement enchaîné avec leur arrivée à Washington pour préparer leur deuxième match de la tournée américaine. Dans un cadre plus sécurisé que Boston, les hommes de Didier Deschamps se sont entraînés au Northwest Stadium, avec une séance allégée pour une partie du groupe. Seuls treize joueurs, dont N’Golo Kanté, Eduardo Camavinga ou encore Rayan Cherki, ont participé à l’entraînement complet, les autres étant ménagés ou restés en salle.

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À l’approche du match contre la Colombie dimanche (21h), Didier Deschamps envisage un large turnover. Mais certains imprévus pourraient perturber ses plans : Dayot Upamecano, suspendu, a quitté le groupe, tandis que Désiré Doué, touché au dos, reste incertain d’après L’Équipe. D’autres éléments comme Hugo Ekitike, Malo Gusto ou Ousmane Dembélé ont repris de manière partielle, signe d’une gestion physique prudente après le succès contre le Brésil.