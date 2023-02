Ligue 1 : l’OM taille patron

Après l’euphorie de la Coupe de France et la sublime victoire contre le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille retrouvait ce samedi soir le pain quotidien, à savoir la Ligue 1. C’était en Auvergne, où les températures étaient basses, qu’Igor Tudor et ses coéquipiers se rendaient afin d’affronter Clermont.

En plus d’être une équipe difficile à manier, il a fallu se battre contre des éléments extérieurs. À cause de gaz lacrymogènes lancé par les forces de l’ordre devant le Stade Gabriel Montpied, [la rencontre a été retardée de plus de 45 minutes.](https://www.footmercato.net/a8715353710013353403-clermont-om-le-coup-denvoi-est-retarde) L’air semblait en effet irrespirable sur la pelouse.### Tudor reste sobre Mais, finalement, les Marseillais ont commencé leur rencontre et se sont heurtés bien longtemps contre un bloc bas bien consistant. Finalement, c’est sur penalty que l’OM allait trouver la faille. Comme mercredi contre Paris, Alexis Sanchez ne tremblait pas. En seconde période, l’OM a maîtrisé et a assommé la rencontre, encore grâce à son Chilien, à dix minutes du terme.« *Les trois points sont importants. Le terrain n’était pas très bon. Il est toujours difficile de jouer trois matches en l’espace de six jours. Ce ne sont pas seulement les jambes, c’est aussi dans la tête que cela se passe quand on voit l’intensité que nous avons mise dans le match contre Paris, mercredi* », a sobrement commenté Igor Tudor, bientôt rejoint par son capitaine, Valentin Rongier . ### Cet OM sait être clinique « * Tout à fait, on a pensé que c’était un match piège par excellence, on est restés concentrés et très pros dans la manière de le préparer, ce qui nous a permis de bien entrer dans notre match et de gagner. On n’est pas inarrêtables, il ne faut pas s’enflammer. Je vous rappelle qu’on a perdu contre Nice il y a quelques jours. On est loin d’être parfait mais il y a beaucoup de choses positives, il faut qu’on s’appuie dessus et on continue de travailler* », a détaillé l’ex-Canari. Avec une victoire bien loin du panache de mercredi dernier et tout en maitrise, l’OM commence sérieusement à ressembler à un joli deuxième de Ligue 1 malgré le retour en force de l’AS Monaco. Le week-end prochain, Sanchez et ses coéquipiers auront l’occasion de se rapprocher un peu plus de Paris et de, pourquoi pas, rêvé d’un titre de champion de France à la fin de la saison…