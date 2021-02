OM-OL : Arkadiusz Milik disponible pour l'Olympico

Dimanche soir, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais vont s'affronter à l'Orange Vélodrome, dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Un Olympico qui pourrait bien être le premier pour Arkadiusz Milik, arrivé cet hiver. Un temps incertain, le Polonais de 26 ans est apte.

C'est en tout cas ce qu'annonce La Provence ce jeudi. Le quotidien régional explique que l'ancien du Napoli a multiplié les séances d'entraînement depuis mardi matin et que sa cuisse ne le fait plus souffrir. Une arme en plus donc pour Nasser Larguet et l'OM pour affronter les Gones dimanche soir.