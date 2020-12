Le FC Barcelone ne convainc personne !

La suite après cette publicité

Que ce fut dur, encore une fois. Distancé au classement, le FC Barcelone était obligé de gagner contre Levante pour ne pas sombrer. Dixièmes du classement au coup d’envoi, les Culés ont réussi à s’imposer face à un candidat à la relégation. Un succès acquis péniblement à la 75e minute, sur un but de Lionel Messi. Un soulagement pour Ronald Koeman mais aussi pour La Pulga qui restait sur un bilan d’un but inscrit lors de ses six derniers matches, toutes compétitions confondues.

Un but qui rapproche place l’Argentin à une unité du record de Pelé (643 buts inscrits sous le maillot d’un seul club). Mais pas seulement. Comme le souligne Marca, la réalisation de Messi est le premier but décisif inscrit par le sextuple Ballon d’Or depuis neuf mois. En effet, il faut remonter au 7 mars dernier et un match contre la Real Sociedad pour voir un but de La Pulga sceller le sort d’une rencontre en faveur des Culés. De quoi redonner un peu de baume au cœur à un joueur en manque d’efficacité depuis le début de la saison.

Le remplacement de Griezmann par Umtiti fait parler

Mais pour les observateurs, ce Barça-là reste inquiétant. Alors que les Blaugranas connaissent leur futur adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui est le Paris Saint-Germain, les médias espagnols craignent le pire pour des Catalans bien heureux de rentrer de Levante avec les trois points. « Final heureux », titre Mundo Deportivo, « Seulement Messi », souligne Sport. Un visage peu emballant et un coaching de Koeman remarqué.

En toute fin de match, le Batave a sorti Antoine Griezmann pour faire entrer en jeu Samuel Umtiti. Un choix fait pour protéger l’avance au tableau d’affichage. Mais de l’autre côté des Pyrénées, cette option a fait tiquer, surtout quand il s’agit d’un match entre le grand Barça et un candidat à la descente, au Camp Nou qui plus est. « Forcément, Koeman a donc été obligé de se justifier. « Il restait peu de temps avant la fin du match et l’adversaire avait mis plus d’attaquants. Il y avait un danger, il fallait protéger le résultat. C’était important de gagner ce match. C’est pour ça que j’ai mis un défenseur en plus. » Convaincus ?