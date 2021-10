AC Milan : Alexis Saelemaekers prolonge jusqu'en 2026

Auteur de bonnes performances sous les couleurs de l'AC Milan, le milieu offensif Alexis Saelemaekers (22 ans) a officiellement prolongé son aventure avec le club milanais. Une juste récompense pour celui qui a pris part à sept matches de Serie A depuis le début de la saison.

Ce vendredi, les Rossoneri ont annoncé la nouvelle via leur compte Twitter officiel. Le jeune talent belge, présent avec les Diables Rouges lors de la Ligue des Nations, est désormais lié au club italien jusqu'en juin 2026.

Reinforcing the Rossonero bond, Alexis is here to stay 🖊️



Un legame rossonero sempre più forte: avanti insieme, Alexis! 🤝 #SempreMilan pic.twitter.com/19zBdnm2Oa