Premier League : Burnley surprend Wolverhampton

La 14e journée de Premier League se termine ce soir avec le déplacement de West Ham sur la pelouse de Chelsea (à suivre en live commenté ici). En préambule, Burnley a battu Wolverhampton 2-1 et poursuit sa bonne période du moment (4 matchs de suite sans défaite). Voilà que les Clarets sont désormais 16es, un petit point derrière Arsenal.

Barnes (35e) et le 3e but de la saison de Chris Wood (51e) ont permis aux hommes de Sean Dyche de prendre un break d'avance pour ne plus jamais être rejoints. L'entrant Fabio Silva a réduit la marque sur penalty en fin de rencontre (89e). Les Wolves ont du mal à enchaîner cette saison et s'enlisent en milieu de tableau avec cette 11e place.

Le classement de Premier League.