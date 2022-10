Bayern Munich : pas d'inquiétude pour Kingsley Coman

Didier Deschamps doit suivre avec attention les performances des Français avant le Mondial mais surtout leur état de forme. Car depuis plusieurs semaines, l'équipe de France est touchée par une véritable hécatombe avec des dizaines de blessures et donc de forfaits. Ces derniers jours, Karim Benzema et Raphael Varane ont été touchés tout comme Kingsley Coman ce samedi avec le Bayern Munich.

Si pour le nouveau Ballon d'Or, cela devrait aller, on ne sait toujours pas la gravité de la blessure de Varane. Mais pour Kingsley Coman, plus de peur que de mal puisqu'il est sorti par précaution selon son entraîneur. « Il a pris un coup à une cuisse. Je ne pense pas que ce soit une blessure structurelle » avait-il confié. Et selon les informations de l'Equipe, l'attaquant de 26 ans souffre juste d'une béquille et ne devrait donc pas manquer de matches. Bonne nouvelle pour DD et la France.