Marcos Alonso ciblé par l'Inter ?

Le mercato de l'Inter est bien agité pour offrir une belle équipe à Antonio Conte en vue de concurrencer la Juventus pour le titre de champion d'Italie. La saison précédente, les Nerazzurri ont échoué à seulement un point et voudront certainement passer un nouveau cap cette année. Alors qu'Arturo Vidal est pressenti pour arriver dans les prochains jours, les Intéristes semblent se tourner vers Chelsea, ancien club de Conte, pour continuer de se renforcer.

Ainsi, ils auraient ciblé N'Golo Kanté et Marcos Alonso qui ont tous les deux évolués sous les ordres de l'entraîneur italien entre 2016 et 2018 d'après Sky Sports Italia. Le nom du milieu de terrain français revient sans cesse ces dernières semaines en revanche, celui de l'Espagnol peut sembler plus étonnant. L'Inter vient en effet de recruter Aleksandar Kolarov en provenance de la Roma, qui vient déjà doubler le poste de latéral gauche occupé par Ashley Young. De plus, Dalbert revient de son prêt de la Fiorentina. Il risque d'y avoir embouteillage.