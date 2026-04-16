Manchester City et Bernardo Silva annoncent leur séparation

C’était un secret de polichinelle. Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco, Bernardo Silva (31 ans) ne rempilera pas pour une dixième saison avec Manchester City. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, le milieu international portugais a longtemps été annoncé partant et courtisé par de nombreux grands clubs européens (FC Barcelone, PSG). Cette fois, il est acquis qu’il évoluera dans une nouvelle équipe la saison prochaine. Les Cityzens, qui avaient déjà annoncé la nouvelle via Pep Guardiola, viennent en effet d’officialiser la chose sur leur site.

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« Manchester City confirme que Bernardo Silva quittera le club cet été. Le meneur de jeu portugais a rejoint City en 2017 et a disputé 451 matches au cours d’un glorieux passage de neuf ans chez les Blues. La contribution de ce joueur de 31 ans à notre plus grande période de succès est inestimable», indique le club anglais. Une séparation confirmée par le principal intéressé via un long message d’adieu posté sur ses réseaux sociaux.

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Neuf ans de succès

« Chers supporters de Manchester City, il y a neuf ans, lorsque je suis arrivé, je poursuivais le rêve d’un petit garçon : réussir dans la vie, accomplir de grandes choses. Cette ville et ce club m’ont offert bien plus que cela, bien plus que je n’aurais jamais osé espérer. Nos victoires et nos exploits communs resteront à jamais gravés dans mon cœur. Les Centurions, le quadruplé national, le triplé, les quatre titres consécutifs et bien d’autres choses encore… Ce n’était pas si mal ! Dans quelques mois, il sera temps de dire au revoir à la ville où nous avons tant gagné avec le football, mais aussi où j’ai fondé ma famille et où j’ai commencé mon mariage. Du fond du cœur, Ines et Carlota, merci ! Aux supporters, votre soutien inconditionnel au fil des années est quelque chose que je n’oublierai jamais. Mon principal objectif en tant que joueur a toujours été de jouer avec passion pour que vous soyez fiers et que vous vous sentiez bien représentés sur le terrain. J’espère que vous l’avez ressenti à chaque match. Je suis arrivé comme joueur de Manchester City, je repars comme l’un des vôtres, un supporter de Manchester City pour toujours. Continuez à soutenir cette jeune équipe et je suis certain qu’elle vous offrira de nombreux souvenirs inoubliables. Au club, à Pep, au staff et à tous mes coéquipiers de ces 9 années, merci pour tous ces moments et de m’avoir permis de faire partie de cette aventure pendant si longtemps. L’ambiance que nous créions chaque jour à l’entraînement me faisait me sentir comme chez moi, comme un membre d’une grande famille. Profitons ensemble de ces dernières semaines et battons-nous pour ce que cette saison nous réserve encore. Je vous aime tous, Bernardo ».

Après neuf ans, 76 buts et 77 passes décisives en 451 matches, toutes compétitions confondues (série en cours), Bernardo Silva va donc dire adieu à City et sans doute à l’Angleterre. Nul ne sait encore si le Portugais choisira son nouveau club avant ou après la Coupe du Monde, mais il semble acquis qu’il voudra rester en Europe malgré l’intérêt de l’Arabie saoudite. Pour rappel, l’ancien Monégasque dispose de plusieurs pistes sur le Vieux continent. Le FC Barcelone serait toujours sur le coup, tout comme la Juventus. Deux clubs qui n’ont jamais pu payer le prix fort pour s’attacher les services du joueur et qui peuvent désormais foncer.